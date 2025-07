OFFICIEEL: Zoon van Milan Jovanović (ex-Anderlecht en Standard) trekt naar de Bundesliga

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het hing in de lucht, maar werd nu bevestigd: de zoon van Milan Jovanovic, Lazar Jovanovic, heeft getekend bij VfB Stuttgart.

Het is officieel, de zoon van Milan Jovanovic (ex-Anderlecht, Standard en Liverpool) vertrekt naar de Bundesliga. Lazar Jovanovic verlaat Rode Ster Belgrado om bij VfB Stuttgart te tekenen voor vijf miljoen euro. De 18-jarige speler is de derde zomeraanwinst van de Duitse club, na Lorenz Assignon (Stade Rennais) en Noah Darvich (Barcelona).

De Serviër heeft een contract getekend tot 30 juni 2029. Deze transfer betekent een grote stap in zijn carrière door zijn geboorteland te verlaten.

Opgeleid bij FK Vojvodina, maakte de winger zijn professioneel debuut op slechts 16-jarige leeftijd. Vorig seizoen trok hij naar Rode Ster Belgrado, waar hij één doelpunt maakte en twee assists gaf in vijf wedstrijden. In de tweede helft van het seizoen werd hij uitgeleend aan OFK Belgrado, waar hij vier doelpunten maakte en één assist gaf in 15 wedstrijden.

De eerste woorden van Lazar Jovanovic bij Stuttgart

Hier zijn zijn eerste woorden in zijn nieuwe kleuren: "Ik ben extreem enthousiast om aan dit avontuur bij VfB te beginnen. Het is de eerste keer dat ik voor een club buiten mijn thuisland speel, wat deze ervaring nog specialer maakt."

"Ik ben erg blij met deze stap en wil natuurlijk zoveel mogelijk bijdragen aan het team, blijven verbeteren en hopelijk veel overwinningen vieren met mijn teamgenoten en de supporters", besluit hij.