Simon Mignolet bevestigt interesse van opvallende club: "Mijn makelaar heeft ermee gesproken..."

Simon Mignolet bevestigt dat er concrete interesse was met FC Kopenhagen, maar een transfer kwam er niet. De ervaren keeper wil nog niet op de bank belanden.

"Er is altijd wel interesse", legt Mignolet zelf uit bij Het Laatste Nieuws. "Kijk bijvoorbeeld naar de Premier League, waar je vaak een ervaren invallersdoelman op de bank hebt. Bij Liverpool had ik Alex Manninger."

"Die was 40 en kon niet meer lopen. Alleen zorgde hij ervoor dat iedereen elke dag zijn ding deed. Bij Man City was Scott Carson als derde doelman ook zo iemand", gaat hij verder. Maar voor zo'n rol draait Mignolet zich niet om.

"Neen, de interesse die er altijd is, was deze keer iets concreter. Mijn makelaar heeft met die club gesproken, maar daar is het bij gebleven", zegt hij over Kopenhagen.

Mignolet was, tot zijn blessure in de play-offs, altijd vaste doelman bij Club Brugge vorig seizoen. Zolang hij nog kan spelen, wil hij niet voor een banzittersstatuur kiezen.