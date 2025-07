Francis Amuzu schrijft Belgische voetbalgeschiedenis in Brazilië (en hij was ook beslissend)

Francis Amuzu heeft een uniek stukje Belgische voetbalgeschiedenis geschreven. De winger van Grêmio is namelijk de allereerste Belg ooit die een officiële prijs wint op Braziliaanse bodem.

In de finale van de Recopa Gaúcha hielp hij zijn club met een doelpunt aan een 2-0 overwinning tegen São José, goed voor Grêmio’s vijfde titel in deze regionale supercup.

De Recopa Gaúcha is een prestigieuze bekerwedstrijd in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul. De trofee wordt jaarlijks betwist tussen de kampioen van het staatskampioenschap (Campeonato Gaúcho) en de winnaar van de FGF Cup. Het duel geldt als de officiële opener van het nieuwe seizoen voor clubs uit de regio, met stevige rivaliteit en veel prestige.

Grêmio begon sterk aan de wedstrijd en kwam al vroeg op voorsprong via de jonge Alysson, een product van de eigen jeugdopleiding. Slechts zes minuten later was het raak voor Amuzu. De Belg stond op de juiste plek om een lage voorzet van Alysson te verzilveren en scoorde beheerst in de hoek: 2-0. Het doelpunt betekende meteen zijn eerste officiële treffer voor Grêmio.

Het bleef niet alleen bij een doelpunt. Amuzu liet zich ook op andere momenten zien, onder meer met een assist op Arezo en actieve pressing op de verdediging van São José. Coach Mano Menezes gaf hem het vertrouwen vanaf de aftrap en werd beloond met een volwassen prestatie. In de tweede helft kreeg Amuzu een applausvervanging en werd hij gewisseld voor André Henrique.

Met deze overwinning bevestigt Grêmio opnieuw zijn status als grootste club in de deelstaat, met inmiddels vijf Recopa Gaúcha-titels sinds de invoering van het toernooi. Voor Amuzu is het meteen een droomstart in Brazilië. Hij liet eerder al optekenen dat hij Grêmio als een kans ziet om zich te tonen op internationaal niveau — zijn eerste prijs is alvast binnen.

De club kijkt nu vooruit naar de hervatting van het nationale kampioenschap, waar het op 13 juli Cruzeiro treft. Maar voor Amuzu en de fans van Grêmio is het duidelijk: dit is een overwinning die gevierd mag worden.