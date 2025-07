Meer dan 8 miljoen euro, maar Belgische spits mag niet vertrekken naar Europese gigant

Rangers FC hebben een bod van AEK Athene op Cyriel Dessers geweigerd. De Griekse topclub bood naar verluidt ongeveer zo'n 8,3 miljoen euro voor de 30-jarige Belgische spits, maar dat volstond niet om de Schotse kampioen te overtuigen.

Dessers is al weken onderwerp van transfergeruchten. AEK Athene toonde eind mei al interesse in de voormalige topschutter van Feyenoord en Genk, maar sindsdien is er weinig schot in de zaak gekomen. De aanvaller trouwde intussen met zijn Belgische partner Rosalie Deruysscher en keerde na zijn huwelijksreis terug naar Glasgow.

Bij Rangers wordt Dessers voorlopig gewoon verwacht voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De nieuwe coach, Russell Martin, blijft vaag over een mogelijk vertrek. “Ik kan daar nu niets concreets over zeggen. Voorlopig verwacht ik hem gewoon maandag terug op training", zei hij bij Sky Sports Scotland.

Dessers kwam in de zomer van 2023 over van Cremonese voor een bedrag van 5 miljoen euro en maakte sindsdien indruk met zijn fysieke presence en doelgerichtheid. Rangers zijn dan ook niet van plan hem zomaar te laten gaan, zeker niet zonder een marktconform bod.

AEK zou nog steeds geïnteresseerd zijn en overweegt mogelijk een verbeterd bod. De Griekse club zoekt een ervaren spits voor hun Europese campagne, en ziet in Dessers een waardevolle aanwinst. Dessers zou de transfer ook genegen zijn.

Voor Dessers is het afwachten. Hij lijkt open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar zolang de clubs geen akkoord bereiken, blijft hij gewoon actief bij Rangers.