Club Brugge wil naar de Champions League: "Absolute prioriteit"

Club Brugge moet zich dit seizoen nog kwalificeren voor de Champions League. Door het mislopen van de titel zal het eerst twee voorrondes moeten overleven. Daar heeft Blauw-Zwart uiteraard de prioriteit van gemaakt.

Doordat Union en niet Club Brugge kampioen werd, moeten de Bruggelingen in tegenstelling tot vorig jaar zich nog kwalificeren voor de Champions League. Club zal twee tegenstanders moeten uitschakelen om uiteindelijk deel te kunnen nemen.

Het hoeft niet te verbazen dat ze daar bij Club de absolute prioriteit van maken in de beginfase van het seizoen. CEO Bob Madou hoopt bij Het Nieuwsblad dan ook dat Blauw-Zwart zich weet te kwalificeren: "Onze eerste ambitie is elk jaar om kampioen te spelen. Over vorig seizoen kunnen we pas de round-up maken na de kwalificaties voor de Champions League."

Hoewel de Champions League het allerhoogste toneel is in de voetballerij, is het geen financiële must dat Club zich weet te kwalificeren, gezien de successen in het verleden. "Financieel zou het geen drama zijn. Een kwestie van leven of dood is het, gelukkig, niet", gaat Madou verder.

Voor Head of Football Dévy Rigaux primeert vooral de sportieve meerwaarde van de Champions League: "Iedereen volgt de Champions League. Blink je daarin uit, lok je de allergrootste competities en ploegen nog meer."

En dus zou het toch een jammere zaak zijn als Club uiteindelijk niet in de groepsfase van het kampioenenbal zou belanden. De derde voorrondes beginnen op 5 augustus, de loting daarvoor vindt op 21 juli plaats.