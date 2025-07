Anderlecht-fans kunnen gokje wagen voor Europees avontuur: dit wordt waarschijnlijk de tegenstander

Anderlecht-fans die een gokje willen wagen en hun reis al willen boeken voor de eerste Europese match, kunnen een berekend gokje wagen. De Zweden van BK Häcken deden alvast een goeie zaak in de heenwedstrijd tegen Spartak Trnava.

In Slovakije trok Häcken met 0-1 aan het langste eind. Het enige doelpunt viel net na het uur via Severin Nioule. Een late gelijkmaker van Trnava werd afgekeurd voor buitenspel.

Daarmee staat Häcken er goed voor richting de terugmatch volgende week. Die wordt in Zweden gespeeld, waar de Zweden het thuisvoordeel zullen proberen uitspelen.

Voor Anderlecht betekent het dat een verplaatsing naar Göteborg steeds waarschijnlijker wordt. Al blijft Trnava mathematisch nog in de running.

De Brusselaars stromen pas in bij de tweede voorronde. Op 24 juli spelen ze thuis, de terugwedstrijd volgt op 31 juli, op verplaatsing.

Na de loting was al duidelijk dat paars-wit grote kleppers als Besiktas of Utrecht ontliep. Häcken of Trnava lijkt op papier een haalbare eerste Europese opdracht.