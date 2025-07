Afscheid van een icoon van de Belgische competitie: "Hij verdiende een Gouden Schoen"

Pierre François brengt hulde aan Dieumerci Mbokani, een speler die hij als uitzonderlijk beschrijft. Hij bespreekt zijn kwaliteiten en een gedenkwaardige herinnering aan zijn tijd in Luik.

Dieumerci Mbokani heeft besloten om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. Op 39-jarige leeftijd zet de Congolese aanvaller een punt achter een carrière die gekenmerkt werd door memorabele doelpunten. Als icoon van de Pro League heeft hij een blijvende indruk achtergelaten in onze competitie.

Hij liet Belgische stadions daveren, vooral in het shirt van Standard Luik en Anderlecht. Zijn technische kwaliteiten, kracht en neus voor doel maakten hem een nachtmerrie voor verdedigers.

Pierre François, algemeen directeur van Standard in 2007, heeft hem gehuldigd in de kolommen van Le Soir. "We hebben het over een uitzonderlijke speler die Standard gedurende meerdere jaren heeft kunnen opstellen."

Hij benadrukte zijn vermogen om de bal te behouden en zijn neus voor doelpunten. "Hij verdiende een Gouden Schoen bij ons", aldus François. Hij herinnert zich een ontroerend gebaar op het moment van het vertrek van Mbokani naar Monaco.

"Hij kwam me een fles aanbieden om me te bedanken voor de boetes die ik hem had opgelegd. Hij vertelde me dat het hem had geholpen om te groeien."