'Euvrard vraagt én krijgt: spits uit Ligue 1 onderweg naar Dender'

Vincent Euvrard had de voorbije weken al een paar keer zijn zorgen geuit bij FCV Dender. En dus heeft het bestuur ondertussen de boodschap meer dan begrepen. Ze schakelen een tandje bij in de zoektocht naar nieuwkomers.

Moïse Sahi Dion is volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri op weg naar FCV Dender. Hij moet er de aanvalslinie komen versterken om zo de Oost-Vlamingen opnieuw een veilig seizoen te bezorgen.

De centrumspits heeft momenteel nog een marktwaarde van één miljoen euro, maar in het verleden liep dat volgens Transfermarkt op tot wel drie miljoen euro. Bij Straatsburg is hij volgende zomer einde contract.

🔵⚫️ Infos FCV Dender :

🇨🇮 Ivorian striker Moïse Sahi Dion is set to join the Belgian club on a two-year deal.

🔵⚪️ Racing Strasbourg has negotiated bonuses and a significant sell-on percentage in the event of a future transfer. #mercato #RCSA #JPL pic.twitter.com/NfjCs3pRv6 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 14, 2025

De Ivoriaanse spits - geboren in Abidjan - zou een contract voor twee seizoenen kunnen tekenen bij Dender. In het contract zitten ook heel wat terugkoopclausules en doorverkoopclausules opgenomen.

Wat kan Moïse Sahi Dion bij Dender?

Op dit moment is Moïse Sahi Dion nog buiten strijd met een achilleshielblessure. Er is nog niet geweten wanneer hij terug in competitie zou kunnen komen, maar bij Dender lijkt dat geen probleem.

In het seizoen 2023-2024 was hij nog goed voor één assist en drie doelpunten, vorig seizoen kwam hij niet tot spelen toe. Volgend seizoen wil hij opnieuw zijn neus aan het venster steken, via België.