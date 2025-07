"Toptransfer voor ons, hij had de clubs voor het uitkiezen": Mechelen haalt uit met Roma-talent

KV Mechelen heeft een akkoord bereikt met de jonge centrale verdediger Lovro Golic. De Sloveen werd opgeleid bij AS Roma, maar was een vrije speler en komt in die hoedanigheid naar KV Mechelen.

KV Mechelen zoekt niet alleen naar klassieke versterkingen: de club wil ook op de langere termijn bouwen. Een paar dagen geleden brachten we in die hoedanigheid al het nieuws over Lovro Golic naar buiten.

Nu is de deal helemaal gesloten. Dat laat KV Mechelen weten via haar webstek. "Golic is een verdediger die zowel de linker- als rechterpositie centraal in de defensie kan innemen. Met zijn 1m93 voegt hij ook meteen heel wat gestalte toe aan onze ploeg."

Wie is Lovro Golic?

"Doe daar enkele jaren Italiaanse vorming in de voetbalschool van AS Roma bij en je krijgt een profiel dat erg gegeerd is. Geel-Rood troeft heel wat Europese ploegen af met het project dat Golic werd voorgelegd", zijn ze trots op de geel-rode webstek.

Ook Sportief Directeur Tom Caluwé is in de wolken: “Dit is een toptransfer voor ons. Lovro is niet alleen een verdediger met veel potentieel, er staat ook een goede kop op. Hij had de topclubs voor het uitkiezen."

"Vaak zie je dat zo’n jongens meteen voor de meest prestigieuze clubs kiezen, maar Lovro was echt overtuigd door het project dat we hem voorschotelden.”