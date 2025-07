Nederlandse topclub wil niet één maar twee spelers van Westerlo en dan wil men ook nog hun winger weghalen

Gisteren werd er al bekend dat Feyenoord linksachter Jordan Bos wil weghalen bij Westerlo. Het is echter niet de enige speler die in de belangstelling staat van de Nederlandse topclub.

Ook middenvelder Tuur Rommens wordt door GvA nu gekoppeld aan een transfer naar de grote Kuip. De Rotterdammers waren eerder dicht bij een deal met Club Brugge voor Bjorn Meijer, maar die transfer sprong alsnog af na medische testen. In de zoektocht naar een nieuwe linksback kwam Feyenoord uit bij Jordan Bos. De 22-jarige Australiër met Nederlandse roots is bovendien als kind nog supporter geweest van de club.

Toch heerst er in De Kuip enige twijfel over zijn blessuregevoeligheid. Bos miste vorig seizoen de competitiestart door een spierblessure en viel later opnieuw uit met hamstringproblemen. Dat zou kunnen meespelen in de beslissing van Feyenoord om ook alternatieven te overwegen.

Een daarvan is ploegmaat Tuur Rommens. De 22-jarige Belg draaide een sterk seizoen bij Westerlo en stond het voorbije jaar symbool voor betrouwbaarheid. Hij verzamelde de meeste speelminuten van alle spelers bij de club en sprak zelf openlijk zijn ambitie uit om een stap hogerop te zetten.

Feyenoord zou met Rommens een minder risicovolle keuze maken, zeker gezien zijn fysieke paraatheid en ervaring in de Belgische competitie. Het jeugdproduct van Racing Genk kan bovendien op meerdere posities uit de voeten, wat zijn profiel extra interessant maakt.

Ondertussen blijft Westerlo achter de schermen niet stilzitten. De club probeert wanhopig het contract van flankaanvaller Griffin Yow (21) open te breken, die zijn laatste contractjaar ingaat. Yow wees al twee verbeterde voorstellen af en geniet interesse uit binnen- en buitenland, onder meer van zijn ex-club DC United. Een vertrek lijkt steeds waarschijnlijker.