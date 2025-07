Jonge Buffalo's halen uit met 7-0 en lijken klaar voor nieuw seizoen: "Iedereen gretig"

Jong KAA Gent speelt in het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League, na het behalen van de titel in Eerste Nationale. Benieuwd wat de jonge Buffalo's allemaal vermogen in de strijd op dat niveau.

Jong KAA Gent speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League. Een stap vooruit voor de jonge Buffalo's, die op die manier nog meer hun jeugdige spelers de stap kunnen laten zetten richting A-kern. 7-0 overwinning tegen Oudenaarde In een oefenwedstrijd tegen Oudenaarde - vorig seizoen het nummer vijf in de Tweede Nationale A van het amateurvoetbal - werd alvast stevig uitgehaald. De jonge Gentenaars wonnen met niet minder dan ... 7-0. “We wilden tegen Oudenaarde inderdaad de puntjes even op de i zetten: 0-7 is een mooi resultaat, maar anderzijds is dit nog altijd maar voorbereiding en we moeten ook beseffen dat de weg nog lang is", aldus Matties Volckaert tegen Het Nieuwsblad. Iedereen gretig De verdediger beseft dat het in de Challenger Pro League zeker geen makkelijke opdracht zal worden, al mikken ze misschien wel op plaats tien in het klassement. Het team is stilaan het systeem aan het leren en volgens Volckaert kan het dan ook een interessant seizoen worden. "Je merkt dat iedereen heel gretig is en zichzelf wil bewijzen in de Challenger Pro League."