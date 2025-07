Kopzorgen voor Nicky Hayen: tot zes afwezigen bij Club Brugge voor Supercup

Nicky Hayen moet puzzelen voor de Supercup van zondag. Mogelijk moet hij zes spelers missen voor de match tegen Union SG.

Zondag zal de Supercup gespeeld worden in het Dudenpark. Kampioen Union SG ontvangt dat bekerwinnaar Club Brugge.

Blauw-zwart is allesbehalve op volle sterkte voor die partij. Volgens Het Nieuwsblad zou het zomaar kunnen dat Nicky Hayen zes spelers moet missen.

Gustaf Nilsson uiteraard, want die heeft last van een achillespeesblessure. Verder is ook Hugo Siquet geblesseerd en zal hij niet meespelen. Hij traint wel opnieuw mee met de groep.

Dan is er Bjorn Meijer, die deze zomer een transfer naar Feyenoord plots zag afspringen omdat hij niet meteen inzetbaar is. Hij zal niet fit zijn voor de Supercup.

Over nieuwkomers Nicolo Tresoldi en Carlos Forbs wordt zaterdag een beslissing genomen. Zij trainen nog niet lang mee met de groep. Tenslotte is er ook nog Ardon Jashari.

Hij wil ondanks zijn lopende contract dat hij nog niet héél lang geleden verlengde, een transfer forceren naar AC Milan. Het blijft maar de vraag wanneer, en misschien zelfs of, hij weer zal spelen voor Club.