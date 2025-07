Adriano Bertaccini blijft interesse opwekken: dit is de stand van zaken

Adriano Bertaccini trekt de interesse van verschillende clubs, met name in Engeland. De voormalige doelpuntenmaker van Thes Sport en RFC Liège wil nu de beste keuze maken voor zijn verdere carrière.

Al vier jaar lang klimt Adriano Bertaccini opmerkelijk snel op de ladder. Met 39 doelpunten in 64 wedstrijden bij Thes Sport, verbleef hij slechts zes maanden bij RFC Liège, waar hij elf doelpunten maakte in 18 optredens.

Sint-Truiden betaalde één miljoen euro voor zijn diensten, wat een koopje bleek te zijn. De doelpuntenmaker, afkomstig uit Charleroi, werd geleidelijk aan geïntegreerd in de kern aan het einde van het seizoen 2023-2024, voordat hij zich vestigde als basisspeler in het afgelopen seizoen.

Met 21 doelpunten in 36 wedstrijden heeft de 24-jarige aanvaller enorm goed werk geleverd in de Jupiler Pro League. Hij eindigde zelfs als mede-topscorer van het kampioenschap, gelijk met Tolu Arokodare. Dit wekt natuurlijk interesse op van verschillende clubs.

Een maand geleden onthulden we dat RSC Anderlecht, dat al interesse had getoond, niet de enige geïnteresseerde club was. Hij staat ook in de belangstelling bij Coventry City, Norwich City en Southampton - drie ambitieuze teams die terug willen keren naar de Premier League.

Een maand later blijkt dat de vier clubs nog steeds in contact staan met de entourage van de speler. Sint-Truiden vraagt echter tussen de zes en zeven miljoen euro, een bedrag dat de gegadigden dwingt te onderhandelen.

Een bedrag dat mogelijk te hoog kan zijn voor RSCA. Bertaccini is aan zijn kant terug begonnen met de voorbereiding bij STVV en neemt zijn tijd om de beste keuze te maken.