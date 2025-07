Drie Belgische doelpuntenmakers, twee anderen maken hun debuut: potentiële Rode Duivels willen zich bewijzen voor het WK

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Diverse Belgen hebben zich zaterdag onderscheiden in een vriendschappelijke wedstrijd. Loïs Openda, Arne Engels en Dion De Neve hebben gescoord, terwijl Sebastiaan Bornauw en Johan Bakayoko hun debuut hebben gemaakt bij hun nieuwe club.

Verschillende veelbelovende Belgische spelers die nog niet deel hebben uitgemaakt van de Rode Duivels-selectie of er al een tijdje niet meer bij zijn opgenomen, hebben er deze zomer voor gekozen om over te stappen naar een nieuwe ploeg om hun situatie te verbeteren met het oog op het WK.

Dit is met name het geval voor Sébastiaan Bornauw, die Wolfsburg heeft verlaten waar hij niet meer speelde, ondanks zijn status als aanvoerder aan het begin van het seizoen, om zich bij Leeds United aan te sluiten in de Premier League en daar een zekere Largie Ramazani opnieuw te ontmoeten.

Wat doen de nieuwkomers bij hun nieuwe ploeg?

Tijdens een trainingsstage in Zweden hebben The Peacocks zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Manchester United. Dit was de gelegenheid voor de voormalige centrale verdediger van Anderlecht om zijn debuut te maken, aangezien hij, net als Ramazani, de hele tweede helft speelde.

Eindstand: 0-0, maar een mooi debuut voor Bornauw, met zeven onderscheppingen, een steal, een block en een passnauwkeurigheid van 97% (30/31). Hij zou een rol kunnen spelen in de discussie over centrale verdedigers bij de Rode Duivels met het oog op het WK in de Verenigde Staten.

Welke Belgen scoorden dit weekend?

In Duitsland heeft een andere Rode Duivel, die al een tijdje niet meer is opgeroepen, ook zijn debuut gemaakt. Johan Bakayoko speelde mee in de 0-3 overwinning van Leipzig tegen ZFC Meuselwitz, een Duitse vierdeklasser. Tijdens deze wedstrijd vond Loïs Openda, die de hele tweede helft speelde naast Arthur Vermeeren, het doel en bracht de score op 0-2.

Eerder op de dag scoorde Arne Engels een strafschop in de 4-0 overwinning van het Schotse Celtic tegen Newcastle, en Dion De Neve scoorde het enige doelpunt in de wedstrijd voor Blackburn tegen Everton.