Ruben Van Gucht doet opvallende bekentenis over ontrouw in eerder huwelijk

Als er één naam is die de voorbije maanden al vaak over de tongen is gerold, dan is het wel die van Ruben Van Gucht. De radiomaker, presentator en commentator komt vaak in de spotlights terecht met zijn handel en wandel.

Ruben Van Gucht is momenteel getrouwd met de Kroatische gewezen hoogspringster en Olympische medaillewinnares Blanka Vlasic. Samen hebben ze een zoontje Mondo.

Open huwelijk met Blanka Vlasic

De twee hebben een open huwelijk - iets wat Van Gucht een tijdje geleden bekendmaakte naar aanleiding van de nodige geruchten over zijn handel en wandel.

Er waren de geruchten rond Ine Beyen, er is de situatie met schrijfster Charlotte Van Looy en er waren de benen die vorig jaar tijdens het EK in beeld kwamen. Maar voor Van Gucht getrouwd was met Blanka Vlasic had hij al een ander huwelijk met Laurence Van Tongerloo.

Ontrouw in eerder huwelijk

Over die periode heeft hij nu eerlijk dingen opgebiecht in gesprek met Dirk De Wachter voor De Morgen. "In de eerste jaren was ik ­Laurence trouw. Maar in de periode aan het einde van onze relatie, niet meer, nee. En dat lag niet aan de andere personen die ik kruiste, dat was mijn eigen keuze."

"Ik was rond de dertig en begon steeds meer los te komen van het idee dat dit was hoe ik mijn leven wilde leiden. Pas op, dat stond totaal los van Laurence. Zij was – en is – een prachtig persoon, en ik wil op geen enkel moment laten ­uitschijnen dat zij niet voldeed. Het had ­uitsluitend te maken met mijn eigen levens­overtuiging."