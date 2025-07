CEO Union is duidelijk voor start seizoen en Supercup tegen Club Brugge

Union SG pakte de voorbije jaren al eens de Beker van België en afgelopen seizoen de titel in de Jupiler Pro League. Ook de komende jaren willen ze er nog steeds staan helemaal bovenaan de Belgische competitie.

In het Dudenpark begin op zondagavond het nieuwe voetbalseizoen echt. Met de Supercup staat al meteen een eerste prijs(je) op het spel tussen Union SG en Club Brugge. De doelen van de Brusselaars liggen natuurlijk later op het seizoen.

Supercup als volgende prijs?

Er is de League Phase van de Champions League en later op het seizoen (voor de laatste keer?) een kletterende Champions' Play-offs. "Maar de Supercup is een trofee, dus we zullen er voor spelen."

Philippe Bormans is de CEO van Union SG. In De Zondag praat hij honderduit in aanloop naar het nieuwe seizoen. Hoe hoog de Brusselaars daarin mogen mikken? Dat zal volgens hem ook van de sterkte van de tegenstanders afhangen.

Opnieuw meedoen om de prijzen?

"Het zal pas tegen de lente duidelijk worden wie er zal meedoen om de prijzen. Met de Champions League wacht ons een supermooie uitdaging en we weten dat we in het verleden nooit punten hebben laten liggen na Europees voetbal."

"Niemand komt naar Union om rijk te worden", aldus nog de CEO van Union SG. "De basislonen willen wij beheersbaar houden, maar met premies bij kan dat grotendeels gecompenseerd worden als de resultaten goed zijn."