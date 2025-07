Ex-speler van Club Brugge en Standard schrijft geschiedenis in de MLS

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De voormalige speler van Standard en Club Brugge is de eerste in de geschiedenis van Chicago Fire die de grens van tien doelpunten en tien assists in één seizoen heeft bereikt. De Deen geniet van zijn tijd in de Verenigde Staten.

Philip Zinckernagel was in het seizoen 2022-2023 bij Standard gekomen: hij werd uitgeleend door Olympiakos. Onder leiding van Ronny Deila maakte de Deen een goede indruk, zodanig dat hij de Noor volgde naar Club Brugge bij zijn vertrek.

Maar in Brugge slaagde de 30-jarige speler er niet in te overtuigen. Blauw-zwart kende een teleurstellend seizoen onder leiding van Deila, die uiteindelijk in maart 2024 werd vervangen door Nicky Hayen. Zinckernagel, deels aangetrokken vanwege zijn band met de voormalige coach van Standard, moest wijken voor deze verandering.

Vervolgens werd hij uitgeleend aan Bodø/Glimt, de Noorse club waar hij zich had laten zien, tot het einde van het jaar 2024. In januari ging Zinckernagel een nieuwe uitdaging aan: hij trok naar Chicago Fire in de Verenigde staten.

En samen met Hugo Cuypers, geniet de Deen ervan. Met een nieuwe assist deze nacht tegen Montreal, is Zinckernagel de geschiedenis van zijn club binnengestapt.

Hij is namelijk de eerste speler van Chicago Fire die de grens van tien doelpunten en tien assists in slechts één seizoen heeft bereikt, terwijl er nog 11 wedstrijden te spelen zijn voor het einde van het reguliere seizoen van de MLS en het begin van de Play-offs. Een zeer mooie prestatie, terwijl Chicago momenteel tiende staat in de Eastern Conference.