Miljoenendeal dichterbij voor Genk? Italiaanse topclub voegt zich in het rijtje met gegadigden

Zelf zou Tolu Arokodare de voorkeur geven aan een transfer naar Duitsland. De Bundesliga moet hem zeker goed liggen met zijn fysieke vermogens, maar een zekerheid is dat nooit.

En er zijn veel ploegen die er de Nigeriaanse spits willen bij hebben. Het lijstje is stilaan eindeloos. AC Milan zou interesse tonen in de spits, maar zij zijn lang niet de enige ploeg die hem willen.

Fulham en Burnley toonden zich ook al gretig voor de aanvaller, net als Frankfurt en Leipzig. En nu mogen we ook Atalanta Bergamo aan het lange lijstje geïnteresseerden toevoegen.

A 1.97m tall striker, top scorer and Ebony Shoe winner in Belgium, known for aerial strength and clinical finishing. He takes up a non-EU slot, but he's a strong candidate to replace Retegui. pic.twitter.com/2sjdfBmbvE