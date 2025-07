Stijn Stijnen is er tevreden mee: Patro Eisden verwelkomt 12e (!) zomeraanwinst

Patro Eisden Maasmechelen heeft opnieuw beet. De Limburgers kondigden zondag de komst van Aaron Kamardin aan.

Patro Eisden Maasmechelen gaat hard deze zomer. De Limburgers contracteerden al 12 (!) nieuwe spelers om goed aan het seizoen te beginnen in de Challenger Pro League.

De 12e nieuwe naam werd zondag bekendgemaakt door de club. Aaron Kamardin komt namelijk definitief over van Olympique Charleroi.

De 23-jarige centrale verdediger maakt de overstap transfervrij. Olympique Charleroi nam hem in 2023 zelf gratis over van Olympique Marseille. Afgelopen seizoen kwam hij 31 keer in actie in Eerste Nationale.

Coach Stijn Stijnen is in ieder geval blij met zijn nieuwe verdediger. "Aaron is een mooi profiel die we vonden in de lagere reeksen", zegt hij op de clubwebsite.

"Hij proefde al in een verleden van het hoogste niveau bij OM. We zijn tevreden met zijn komst", besluit Stijnen. Op 9 augustus start Patro zijn seizoen tegen Lokeren.