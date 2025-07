Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck was verrast door wat zijn club deed: "Als je dat toelaat..."

Zulte Waregem opent zaterdag het seizoen tegen KV Mechelen. Na een 1-1 gelijkspel tegen Norwich is coach Sven Vandenbroeck nog ontevreden, vooral over het gebrek aan versterking.

Zulte Waregem begint volgend weekend aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. Zaterdag staat de wedstrijd tegen KV Mechelen op de planning.

De voorbereiding werd afgerond met een 1-1 gelijkspel tegen Norwich City. Coach Sven Vandenbroeck is nog helemaal niet tevreden. Vooral over het feit dat er nog niet veel versterking is aangekomen.

"Een verklaring voor het uitblijven van versterking? Het is heel simpel: ons budget is onvoldoende om te concurreren met andere clubs die dezelfde spelers willen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Andere jongens zijn minder interessant of je moet weer nieuwe dossiers opstarten, dus dat kost ook weer tijd. Daardoor loop je nu wat achter", stelt Vandenbroeck vast.

"Ik ben toch wel een beetje verrast omdat ik dacht dat we als club in januari Machado hebben verkocht in het idee dat we zouden promoveren. Als je dat toelaat, ga ik ervan uit dat je dan al wil werken naar het volgende seizoen toe", besluit hij.