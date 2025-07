Charleroi (en Anderlecht) weten waar ze voor staan in de Conference League

Ook de loting voor de Conference League is achter de rug. Charleroi weet zo wie de tegenstander wordt in de eventuele derde voorronde. En ook Anderlecht weet de mogelijke tegenstanders als het verkeerd zou lopen in de Europa League.

Als RSC Anderlecht doorgaat in de Europa League, dan spelen ze tegen Brann Bergen of Red Bull Salzburg. De loting van de Europa League heeft dat duidelijk gemaakt. Als paars-wit niet doorgaat? Anderlecht zou in de derde voorronde dan tegen de verliezer van Sheriff Tiraspol of Utrecht uit kunnen komen. Ook die twee ploegen spelen binnenkort in de tweede voorronde van de Europa League tegen elkaar. Tegen wie kan Charleroi uitkomen? Charleroi moet zich eerst richten op de dubbele confrontatie met Hammarby. Als ze die ronde weten te overleven, dan spelen ze in de derde voorronde eerst op verplaatsing. De mogelijke tegenstanders zijn het Noorse Rosenborg BK of het Litouwse KF Banga. Op die manier zou het opnieuw een Scandinavische tegenstander kunnen worden voor de Zebra's, die natuurlijk eerst voorbij Hammarby moeten raken de komende weken. Anderlecht zou eerst thuis moeten spelen. De wedstrijden worden gespeeld op 7 en 21 augustus. De loting voor de laatste voorronde van de Conference League zal dan weer op maandag 4 augustus worden gehouden.





