Done deal: OH Leuven haalt twee nieuwkomers in huis en shopt onder meer bij Leicester City

OH Leuven wil er volgend jaar staan in de Jupiler Pro League. Maar ondertussen hebben ze ook nog een visie op de toekomst, zoveel is duidelijk. Nu hebben ze ook nog een paar jonkies in huis weten te halen.

Vorig jaar werd OH Leuven B twaalfde in de Eerste Nationale van het Amateurvoetbal, maar dit seizoen willen ze er toch opnieuw stappen zetten met de Challenger Pro League als ultieme doel.

Wie is Liam McAllinney?

Daartoe hebben ze nu een paar jeugdige spelers weten aan te werven. Op maandag kondigden ze de komst aan van de 19-jarige Liam McAlinney. Hij komt over van de jeugd van Leicester City, waar hij vorig seizoen uitkwam voor de U21, en tekende voor twee seizoenen.

Academy Manager Hans Somers reageert zeer gelukkig op de webstek van OH Leuven: "Het is een mooi verhaal dat een jeugdspeler van onze zusterclub Leicester City de stap zet naar Leuven om hier verder te groeien. Hij is een echte leidersfiguur en dat soort karakters kunnen we absoluut in onze ploeg gebruiken.”

Daar blijft het niet bij

Het is niet de eerste aanwinst, want enkele dagen geleden werd ook de 18-jarige Noel Kenesei al op huurbasis vastgelegd. Hij komt over van MTK Budapest en er zit ook een aankoopoptie in zijn contract.

“Noel Kenesi is een jonge speler met een neus voor doelpunten. Zijn komst brengt meer scorend vermogen in onze ploeg en geeft ons extra mogelijkheden in het aanvallend compartiment", aldus Somers opnieuw.