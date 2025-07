"Een streep door de rekening": Cercle Brugge krijgt ferme domper te verwerken vlak voor competitiestart

Cercle Brugge won zijn laatste twee oefenwedstrijden van de voorbereiding, maar niet alles verliep volgens plan. Kapitein Hannes Van der Bruggen viel uit met een enkelblessure.

Cercle Brugge speelde afgelopen weekend zijn twee laatste oefenmatchen van de voorbereiding. De Vereniging nam het op tegen twee Challenger Pro League-club.

Eerst was Club Luik aan de beurt. De Waalse CPL-ploeg speelde een dag eerder nog 1-1 gelijk tegen Zulte Waregem. Tegen Cercle verloren ze met 3-0.

Later werd ook gewonnen van Beerschot. De Kielse Ratten gingen met 0-2 onderuit. Trainer Onur Cinel blikt tevreden terug op de matchen.

"Met vijf gescoorde goals en geen enkel tegendoelpunt was dit dubbel duel met sterke tweedeklassers hoe dan ook een geslaagde algemene repetitie", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. Maar Cinel heeft toch ook zorgen.

Hannes Van der Bruggen viel namelijk uit met een enkelblessure. Hij dreigt meerdere weken out te zijn. Later op de week zou er meer informatie over de ernst van zijn blessure moeten volgen. "Een streep door de rekening, maar ik ben geen dokter en wil dus ook niet te vroeg panikeren", klinkt het bij Cinel.