Felice Mazzu straks terug actief in België? Hij zou de cirkel kunnen rondmaken in Brussel

Felice Mazzu zit nog steeds zonder club aan het einde van deze voorbereidingsperiode. Zal hij een ploeg vinden voor het seizoen begint?

Net zoals Hein Vanhaezebrouck of Jonas De Roeck, maakt Felice Mazzu deel uit van die Belgische trainers die momenteel beschikbaar zijn. De trainer uit Charleroi stortte zich vorig seizoen in een reddingsmissie met Sint-Truiden.

Nadat hij het team briljant had hersteld in de herfst, moest hij uiteindelijk plaatsmaken voor Wouter Vrancken tijdens de Relegation-play-offs. Iets meer dan twee maanden later zou hij opnieuw werk kunnen vinden.

Een gevaarlijke positie om in te vullen

Volgens Het Laatste Nieuws, wordt zijn naam steeds vaker genoemd bij RWDM Brussels. De club uit Molenbeek heeft nog steeds geen nieuwe coach; de namen van Hernan Losada en Yaya Touré circuleerden eerder al, maar dat kwam nooit tot een akkoord.

Voorlopig is het nog steeds Nicolas Baquet die de interim-coach is tijdens het trainingskamp in Zwitserland. Een situatie die te lang duurt en de voorbereiding van een club die nog steeds wil meedoen om de hoofdprijzen, beïnvloedt.

Als Felice Mazzu bij RWDM zou aankomen, zou hij zijn avonturen in het Brusselse voetbal voortzetten, nadat hij al had gewerkt bij Union Saint-Gilloise, Anderlecht, maar ook White Star Woluwe en Léopold.