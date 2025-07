Club Brugge pijnlijk onderuit in laatste oefenpot: Patro Eisden en Stijn Stijnen te sterk

Club Brugge is er niet in geslaagd zijn oefenpartij tegen Patro Eisden tot een goed einde te brengen. Op het veld van het Belfius Basecamp verloor blauw-zwart met 1-3 van de ambitieuze 1B-club. Vooral defensief liet de ploeg van Nicky Hayen steken vallen.

De Bruggelingen begonnen met een sterke elf aan de partij. Op Mignolet na verscheen de vermoedelijke basisploeg aan de aftrap, met onder andere Vanaken, Spileers, Onyedika en Tzolis. Toch was het Patro dat het eerst raak trof. Tzolis zag een vroege goal afgekeurd worden wegens vermeend buitenspel, maar aan de overkant kopte Rousseau wél raak: 0-1.

Niet veel later verdubbelde Rousseau de voorsprong vanop de stip, na een lichte handsbal van Spileers. Vanaken was duidelijk niet opgezet met de beslissing. Club kwam nadien nog voor rust terug in de match via een kopbaldoelpunt van Thiago Reis, op aangeven van Tzolis. Ruststand: 1-2.

Na de pauze voerde Hayen een pak wissels door. Onder meer Forbs mocht zijn debuut maken, terwijl ook Siquet opnieuw speelminuten kreeg. Club begon de tweede helft gretig, maar liet defensief opnieuw steken vallen. Robberechts profiteerde van slap verdedigen om er 1-3 van te maken.

Er zat mogelijk nog een comeback in toen Forbs alleen voor doel kwam, maar de jonge spits kon zijn eerste kans niet afwerken. Tot overmaat van ramp kreeg Patro aan de overzijde een duidelijke penalty niet toegekend.

Voor Club Brugge is dit resultaat een waarschuwing. Het ritme en de automatismen moeten nog duidelijk groeien. Forbs maakte een onwennige indruk. Hayen heeft dus nog werk voor de boeg.