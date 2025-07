Een verrassende terugkeer naar België? Siebe Van der Heyden onderhandelt met JPL-club

Siebe Van der Heyden zou zijn grote comeback kunnen maken in de Jupiler Pro League. KAA Gent is in onderhandeling met de centrale verdediger van Mallorca.

Na vier seizoenen bij Union Saint-Gilloise te hebben gespeeld, wilde Siebe Van der Heyden, die destijds voor het eerst bij de Rode Duivels werd geselecteerd, een van de vijf grote Europese competities ontdekken. Uiteindelijk werd de volgende bestemming van de verdediger RCD Mallorca. Hij sloeg er echter nooit in om echt door te breken in LaLiga. Na slechts 13 optredens in iets meer dan een jaar, werd hij aan het einde van het vorig seizoen uitgeleend aan Sankt-Pauli. Siebe Van der Heyden naar KAA Gent? Terug op Mallorca is Siebe Van der Heyden nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Volgens Het Nieuwsblad zijn er gesprekken gaande met AA Gent, die zelfs al een eerste bod zouden hebben uitgebracht bij de Spaanse club. Dit bod werd afgewezen, maar de onderhandelingen gaan door. De Buffalos zoeken versterking op alle posities, en de 27-jarige speler heeft een profiel dat aan verschillende vereisten voldoet. Mallorca wil op zijn beurt af van een weinig gebruikte speler, hoewel hij nog steeds onder contract staat tot 2028. Dit is overigens niet de eerste keer dat Siebe Van der Heyden in de buurt komt van een terugkeer naar België. Vorig seizoen, dacht Anderlecht aan hem, maar de voormalige Union-speler wilde niet naar de rivaliserende club. Deze keer lijkt KAA Gent zijn voorkeur te genieten.