Er is niet alleen Adriano: Paolino Bertaccini wil zijn comeback in België maken en was al op proef bij CPL-clubs

Paolino Bertaccini, de broer van Adriano, wil zijn grote comeback bij ons maken. Hij heeft testperiodes gehad bij Olympic Charleroi en Francs Borains, maar heeft nog geen contractaanbieding ontvangen.

Adriano Bertaccini is niet de enige profvoetballer in de familie. Zijn broer, Paolino Bertaccini, is er ook een. Hij heeft zelfs bij verschillende opleidingscentra in België gespeeld, waaronder die van Charleroi, Standard, Club Brugge en KRC Genk.

Paolino maakte zijn professioneel debuut bij Cercle Brugge, voordat hij naar Portugal vertrok, naar Arouca. Hij keerde terug naar België en tekende bij Deinze, ging hij vervolgens naar Oostenrijk waar hij uitkwam voor FC Wacker en nadien Floridsdorfer AC in de Oostenrijkse tweede divisie vanaf 2022.

Paolino Bertaccini wil terugkeren naar België

Na het ondertekenen van een driejarig contract, heeft de rechtervleugelspeler - die in bijna alle aanvallende posities kan spelen - 12 doelpunten gemaakt en 20 assists gegeven in 87 wedstrijden met FAC. Afgelopen zomer hadden we een interview met hem, waarin hij sprak over zijn wens om terug te keren naar België en zijn droom om ooit samen met zijn broer Adriano te spelen.

Dit jaar kan Paolino Bertaccini terugkeren naar de Belgische velden. Met de wens om dichter bij zijn familie te zijn, heeft hij een test gedaan bij Olympic Charleroi en een week doorgebracht met de kern van Francs Borains, waar hij onder andere de vriendschappelijke wedstrijd tegen RFC Seraing begin juli heeft gespeeld.

Sindsdien heeft Paolino nog geen contractaanbieding ontvangen. Hij hoopt om in België professioneel actief te blijven en mikt op een plek in de Challenger Pro League, maar volgens onze informatie sluit hij ook een ambitieus project in Eerste Nationale niet uit. Op 27-jarige leeftijd heeft de broer van Adriano nog veel moois te bieden.