Kan Union ook dit seizoen concurreren met Club Brugge? De 'Mission Impossible' van Sébastien Pocognoli

Union Saint-Gilloise heeft eindelijk die titel gewonnen die het ontglipte sinds de promotie naar 1A. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen zal er een zekere vorm van continuïteit zijn, maar kan Sébastien Pocognoli hetzelfde bereiken?

Eindelijk! Na 2e, 3e en opnieuw vicekampioen te zijn geworden, heeft USG jaren van frustratie uitgewist en de nationale titel gewonnen. Beker, Supercup, kampioenschap: de Belgische grand slam is in handen van Union, die dit seizoen in een heel andere rol zal beginnen - die van de jager, het team om te verslaan.

Zoals elk jaar zal er enige verloop zijn in het Dudenpark, maar paradoxaal genoeg zal Union na deze titel minder verstoord zijn dan normaal, vooral op de bank: Sébastien Pocognoli is gebleven. Een groot deel van de kernspelers is ook nog steeds aanwezig bij de start van het seizoen. De vraag die iedereen zich nu stelt, is niet meer of USG zich kan vernieuwen (men heeft nu goed begrepen: het rekruteringsbeleid van Union is uitstekend), maar eerder of de honger en de drang die RUSG voortstuwden er nog steeds zullen zijn nu de laatste ontbrekende trofee is veroverd.

Een vrij rustig begin van de zomer bij Union

Wat betreft transfers, zijn er al drie aanzienlijke vertrekken te betreuren voor Pocognoli. Misschien wel het meest schadelijke is dat van Noah Sadiki, een van de leiders van het middenveld die voor 17 miljoen naar Sunderland is vertrokken. Dit was echter een zeer voorspelbaar vertrek, net als dat van Koki Machida, die vertrok naar Hannover voor minder dan 5 miljoen. Casper Terho, die naar OHL vertrok, en Elton Kabangu, die naar Hearts of Midlothian vertrok, waren geen sleutelspelers.

De grote verrassing is het vertrek van de kapitein Anthony Moris richting Saoedi-Arabië: na een topseizoen moet de doelman worden vervangen door een speler van een hoger kaliber dan de huidige selectie van USG. Aan inkomende transferskant blijft Union voorlopig rustig, ondanks bijna 40 miljoen euro aan inkomsten uit verkopen.

In het middenveld is Adem Zorgane tot nu toe de goede aankoop van de transferperiode (4,3 miljoen): de dirigent van Charleroi komt om dezelfde rol te spelen in het Dudenpark, maar lijkt geen directe vervanger te zijn voor Sadiki. Men zal waarschijnlijk wedden op de doorbraak van Kamiel Van de Perre in deze rol. De enige andere versterking is Raul Florucz, een veelzijdige aanvaller van Olimpija Ljubljana, wiens komst lijkt aan te sturen op een vertrek van Franjo Ivanovic. Met 5 miljoen euro is het een interessante gok, en men kan vertrouwen op het rekruteringsbeleid van USG om opnieuw een zeldzaam talent te vinden.

Wat zou een geslaagd seizoen zijn voor Union?

Eigenlijk, meer dan deze inkomende transfers, hangt het succes van Union misschien af van het feit dat enkele kernspelers blijven. Promise David zal niet vertrekken, Kevin MacAllister ook niet... en dan hebben we het nog niet eens over het feit dat Sébastien Pocognoli, genoemd bij Lens, uiteindelijk is gebleven. Stabiliteit en de status van kampioen betekenen ook hoge verwachtingen.

Want USG kan zich niet langer verstoppen: als Belgisch kampioen en gekwalificeerd voor de Champions League, zal het zijn status moeten waarmaken. Er zal niemand in Sint-Gillis zeggen dat het doel is om de titel te behouden, maar buiten de top 3 eindigen zou zeer waarschijnlijk als een mislukking worden beschouwd gezien de stabiliteit die het bestuur heeft weten te creëren. En gezien de afgelopen 4 jaar, is het moeilijk voor te stellen hoe deze USG haar seizoen zou kunnen missen: te vaak is er ten onrechte gesproken over een "te lang seizoen", en dat zal niet meer gebeuren.

De onbekende factor is de Champions League. Zoals we hebben gezien, kan Union mooie dingen doen in Europa tegen tegenstanders van hetzelfde niveau: in de Europa League zou de lat redelijk hoog hebben gelegen (een top 8 zou het doel zijn geweest). In de Champions League hangt alles af van de loting, die ongetwijfeld zwaar zal zijn. Een plaats bij de top 24 halen lijkt zeer goed mogelijk, zoals Club Brugge vorig seizoen heeft gedaan, en van daaruit zou de Europese campagne al schitterend zijn.