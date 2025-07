Olivier Renard heeft deze héél duidelijke mening over de spanningen tussen Coucke en Vandenhaute bij Anderlecht

Het is een publiek geheim dat er spanningen zijn tussen Marc Coucke en Wouter Vandenhaute. Ook Olivier Renard ontkent niet dat die situatie de realiteit is bij RSC Anderlecht.

Marc Coucke zette enkele jaren geleden een stap terug bij RSC Anderlecht. De eigenaar gaf zijn taken als voorzitter door aan Wouter Vandenhaute.

Anno 2025 is het parcours van Vandenhaute allesbehalve vlekkeloos. De fans van paars-witte vragen al maandenlang om zijn vertrek.

Het is vooral jammer dat één op de twee artikels over RSC Anderlecht over de extrasportieve situatie moest gaan

Ook Coucke zelf is geen onvoorwaardelijke fan meer. Meer zelfs: in de wandelgangen klinkt het dat de eigenaar Vandenhaute liever kwijt dan rijk is. Maar contractueel gezien is dat simpelweg niet mogelijk.

"Het is vooral jammer dat één op de twee artikels over Anderlecht over de extrasportieve situatie moest gaan", aldus Olivier Renard over het tussenseizoen in Het Laatste Nieuws. "Dat werkt contraproductief én vertraagt onze sportieve groei."

Géén ontkenning van interne strubbelingen

Opvallend: de sportief directeur van Anderlecht ontkent de interne strubbelingen niét. Al lijkt het er helemaal niet op dat Vandenhaute van plan is om op te stappen bij paars-wit.