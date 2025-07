Waarom speelt Union SG in dezelfde shirts als vorig seizoen? Landskampioen wil pionier zijn én komt met uitleg

Opvallend beeld tijdens de opener van de Jupiler Pro League: Union SG voetbalt in dezelfde shirts als vorig seizoen. En daar heeft de landskampioen een duidelijke reden voor.

De voorbije weken stelden alle voetbalclubs hun nieuwe shirts voor. Sommigen gebruikten al voorbereidingswedstrijden om de nieuwe merchandising voor te stellen en andere clubs deden het afgelopen weekend tijdens de eerste speeldag.

Opvallend: dat was niet het geval bij landskampioen Union SG. Les Unionistes verschenen op het veld van Antwerp FC in dezelfde uitrusting als vorig seizoen.

Als club streven we ernaar om onze afvalproductie en ecologische voetafdruk te beperken

"De mode-industrie is verantwoordelijk voor acht tot tien procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen", klinkt het bij Union in Het Laatste Nieuws. "Als club streven we ernaar om onze afvalproductie en ecologische voetafdruk te beperken."

Union behoudt dan ook één van de drie uitrustingen voor twee seizoenen. Voor dit seizoen zijn dat de geel-blauwe thuistruitjes. Voor de volledigheid: tussen 2023 en 2025 voetbalden de Brusselaars buitenshuis in dezelfde witte shirts.

Ruilt Union SG Nike in voor een lokale speler?

Union wil zelfs nog een stap verder gaan. Het contract met Nike loopt op het einde van dit seizoen af. Les Unionistes overwegen om met een lokale speler in zee te gaan om ook op die manier voor duurzaamheid te kiezen.