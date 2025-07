De Belgische voetbalbond heeft aangekondigd dat de kwalificatiewedstrijd tussen België en Liechtenstein volgende maand in het Stadion van Standard gespeeld zal worden. Echter, de burgemeester van Luik, Willy Demeyer, verzet zich hier tegen. De bond dacht dat ze de juiste procedure gevolgd hadden.

Waar zal België - Liechtenstein, de laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026, op 18 november plaatsvinden? Volgens de aankondiging die maandag door de Belgische voetbalbond en Standard werd gepubliceerd, zou deze wedstrijd plaatsvinden op Sclessin, het stadion van de Luikse club.

Maar deze aankondiging werd al snel in vraag gesteld door, Willy Demeyer, die zich enkele uren later in verschillende Franstalige media uitte. Volgens hem staat de stad nog steeds onder toezicht en kampt ze met ernstige problemen op het gebied van drugsverslaving. "Voetbal brengt aanzienlijke financiële lasten met zich mee", verklaarde hij, waarbij hij aangaf dat de wedstrijd alleen zou kunnen plaatsvinden als versterkingen van de federale politiereserve worden gestuurd, op kosten van de staat.

Waar zal België - Liechtenstein in november plaatsvinden?

Ondertussen zijn de tickets al op maandag in de verkoop gegaan. Ondanks de problemen die de website ondervond door de toeloop, lijken verschillende supporters erin geslaagd te zijn om kaartjes te bemachtigen. De Belgische Voetbalbond wil daarom ten koste van alles een locatiewijziging vermijden.

Volgens Belga, liet de woordvoerder van de bond, Pierre Cornez, weten dat de Belgische Voetbalbond dacht over alle benodigde vergunningen te beschikken om de wedstrijd in het Stade Maurice Dufrasne te organiseren. "We hadden de goedkeuring van de club, Standard, en we dachten dat alles in orde was met de lokale autoriteiten. Er zullen binnenkort contacten plaatsvinden en er zal alles aan gedaan worden om een oplossing te vinden", verduidelijkte hij.

Het is dus nog niet zeker of de Rode Duivels terug zullen keren naar Sclessin voor het eerst sinds 31 augustus 2017, toen ze met 9-0 wonnen van Gibraltar. Dat was destijds met onder meer een omhaal van Axel Witsel.