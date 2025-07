KBVB verkocht al tickets, maar... Stad Luik blijft been stijf houden: burgemeester stelt ultieme voorwaarde

De organisatie van het duel tussen de Rode Duivels en Liechtenstein op 18 november ligt plots opnieuw onder vuur. De stad Luik heeft officieel nog geen toestemming gegeven voor de wedstrijd, ondanks dat de Belgische voetbalbond die al had aangekondigd én tickets verkoopt.

De partij zou het sluitstuk vormen van de ‘Ronde van België’, met eerdere duels in Genk, Brussel, Anderlecht en Gent. Maar nu blijkt dat er nog geen akkoord is met het stadsbestuur van Luik, ondanks een eerder akkoord met thuisclub Standard.

“We gingen ervan uit dat alles in orde was, omdat we de toestemming hadden van Standard", zegt bondswoordvoerder Pierre Cornez bij Sporza. “Maar er moet nog overleg volgen met de stad. We doen er alles aan om alsnog tot een oplossing te komen.”

Burgemeester Willy Demeyer liet weten dat hij voorlopig geen groen licht geeft. In meerdere Franstalige media stelde hij dat er budgettaire en veiligheidsproblemen zijn. “Zo’n wedstrijd legt een zware financiële druk op de stad", klonk het.

Op kosten van federale staat

Demeyer wil dat de federale politie bijspringt, op kosten van de federale staat. Dat is volgens hem een essentiële voorwaarde om de organisatie alsnog mogelijk te maken. Eerder dit jaar zette hij ook al de rem op een ander evenement om soortgelijke redenen.

De kosten van voetbalwedstrijden zijn al langer een discussiepunt in Luik. De burgemeester hoopt dat ook clubs als Standard en RFC Luik op termijn mee de schouders zetten onder de organisatie, zodat zulke evenementen geen last meer vormen voor de stadskas.