Nieuwe wending voor Mats Rits? Anderlecht-middenvelder heeft voorkeur

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mats Rits (32) staat mogelijk voor een verrassende stap in zijn carrière. De middenvelder van RSC Anderlecht geniet interesse van het Poolse Pogoń Szczecin, dat op zoek is naar versterking op de zespositie.

Volgens Poolse media is de club al in contact met de entourage van Rits. De ex-speler van onder meer Club Brugge en KV Mechelen heeft nog een contract tot 2026, maar lijkt overbodig geworden in het vernieuwde project van Besnik Hasi.

Rits kreeg vorig seizoen nog enkele speelminuten, maar moet nu de concurrentie ondergaan met een overbevolkt middenveld. Daardoor lonkt een vertrek.

Toch staat Polen niet bovenaan het verlanglijstje van Rits. De ervaren middenvelder zou liever in België blijven voetballen en hoopt dat er in eigen land nog iets concreets uit de bus valt.

Ook NAC Breda wordt genoemd als een mogelijke optie. De Nederlandse club zou Rits graag willen toevoegen aan hun ervaren kern, al is het afwachten of zij de financiële voorwaarden kunnen invullen.

Met meer dan 400 profwedstrijden op de teller blijft Rits een interessante naam op de transfermarkt. De komende weken zullen uitwijzen of hij nog een laatste Belgisch hoofdstuk kan breien aan zijn carrière, of toch voor een buitenlands avontuur kiest.