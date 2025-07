Pieter Gerkens weet wie hem naar de uitgang duwde bij KAA Gent

Pieter Gerkens maakte afgelopen weekend zijn debuut voor Cercle Brugge, waar hij voor een seizoen gehuurd wordt van KAA Gent. In Denderleeuw liet hij meteen zien dat hij er zin in heeft.

“Ik wil zoveel mogelijk mijn steentje bijdragen, zeker ook qua doelpunten. Iets wat we kunnen gebruiken", aldus de bijna 30-jarige Limburger in KVW. Toch blijft het opvallend dat Gent, dat onder Ivan Leko een nieuwe koers vaart, geen plaats meer had voor een ervaren werker als Gerkens. “Ik heb nog een week met Gent getraind. Zij waren een week eerder begonnen dan Cercle", vertelt hij. “Onder Ivan heb ik zowel bij STVV als Antwerp een van mijn betere niveaus behaald.”

Dat de samenwerking geen vervolg kreeg, lag niet aan de trainer zelf. “De keuze bij Gent om er afscheid van te nemen kwam wellicht van hogerhand", zegt Gerkens. “Al dan niet definitief. Wat nu dus niet het geval is.”

Gerkens kijkt in elk geval met tevredenheid terug op zijn traject. “In elke ploeg heb ik veel geleerd. Van mijn 6de tot mijn 21ste speelde ik bij Genk. In dat opzicht ben ik daar het meeste gevormd. Misschien was ik daar mentaal niet helemaal klaar om in de eerste ploeg te spelen.”

Bij STVV vond hij zijn vrijheid: “Qua niveau een stap terug, maar het heeft mij enorm veel deugd gedaan. Helemaal ontbolsteren, aanvallend ook.”

Zondag wacht een bijzondere confrontatie met ex-club Anderlecht, maar Gerkens blijft nuchter. “Niet echt. Het is ondertussen al een tijd geleden. Er is zoveel veranderd. Met Anderlecht heb ik hier in Jan Breydel wel een knappe goal gemaakt, tégen Cercle, in 2018. Ik nam toen een hoekschop meteen op de slof en de bal ging overhoeks de winkelhaak in.”