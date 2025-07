Probeerde Anderlecht toptransfer van Club Brugge te kapen? Dit is wat we van het dossier weten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft zich tijdens deze mercato versterkt met Carlos Forbs. Ook RSC Anderlecht was gesignaleerd op de geruchtenmolen. Wat was er precies aan de hand?

Club Brugge stortte zes miljoen euro op de bankrekening van AFC Ajax voor Carlos Forbs. Via een bonussensysteem zal de uiteindelijke transfersom op zeven miljoen euro stranden.

Ook RSC Anderlecht werd gesignaleerd in de rij met geïnteresseerde clubs. Meer zelfs: er werd zelfs gesuggereerd dat paars-wit Forbs in laatste instantie probeerde te kapen van Club Brugge.

Probeerde RSC Anderlecht de transfer van Carlos Forbs naar Club Brugge te kapen?

Volgens onze informatie is hier echter helemaal niets van aan. Meer zelfs: Forbs stond op geen enkel moment op de verlanglijst van Olivier Renard.

Enkel indien Kasper Dolberg vertrekt - en die kans wordt met de dag kleiner - is Anderlecht zinnens om miljoenen uit te geven aan een nieuwe aanvaller. Enkel het dossier van Adriano Bertaccini is hier de uitzondering op de regel.

Een zogenaamde opportuniteit mét meerwaarde

In de andere gevallen is een extra spits enkel bespreekbaar indien er aan twee voorwaarden wordt voldaan: de speler in kwestie kan voor een prikje aangekocht worden én dient jong genoeg te zijn om op termijn meerwaarde te verdienen.