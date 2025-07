Westerlo lijkt absoluut goudhaantje beet te hebben: een 'rompepizarra'

KVC Westerlo haalt opnieuw talent uit Engeland. Na Nacho Ferri komt nu ook de 18-jarige Spanjaard Antonio Cordero op huurbasis over van Newcastle United. De flankaanvaller, ooit jeugdinternational van Spanje, staat bekend om zijn flitsende dribbels en onvoorspelbare acties.

Een échte “rompepizarra”: een speler die met één beweging het tactisch plan van de tegenstander kan doen instorten, schrijft GvA. Cordero genoot zijn jeugdopleiding bij grote Spaanse clubs als Sevilla en Real Betis, maar het was bij Malaga dat hij écht doorbrak.

Op zijn zestiende debuteerde hij in het eerste elftal en amper een half jaar later kroonde hij zich tot held met een doelpunt in de 132ste minuut van de promotiewedstrijd naar de Segunda Division. Die goal leverde hem een heldenonthaal op van 60.000 uitzinnige fans.

In de Segunda Division bevestigde Cordero zijn potentieel: drie goals en vier assists in zes wedstrijden. Hij werd geroemd om zijn flair, maturiteit en lef: als jongste van het team eiste hij zelfs strafschoppen op – en trapte die loepzuiver binnen.

Niet alleen Malaga was onder de indruk. Clubs als Barcelona en Real Madrid probeerden hem te strikken voor hun B-ploegen, maar zonder succes. Cordero liet zijn contract aflopen en tekende deze zomer bij Newcastle United, waar hij meteen een vijfjarig contract kreeg. De Magpies geloven rotsvast in zijn potentieel en willen hem via een jaar in de Jupiler Pro League klaarstomen voor de Premier League.

De jonge Spanjaard komt in Westerlo in de voetsporen van Luka Vuskovic, die vorig seizoen op huurbasis van Tottenham indruk maakte. Cordero moet dat succesverhaal nu herhalen. In de Kempen hopen ze dat hij het verschil kan maken met zijn dribbels, versnellingen en creativiteit op de flank.