Wie niet waagt, niet wint: Union probeerde deze zomer 'man in the picture' weg te lokken bij Club Brugge

Union SG is deze zomer actief op zoek gegaan naar een nieuwe doelman, en daarbij hebben de Brusselaars ook aangeklopt bij een rechtstreekse concurrent. Ze informeerden bij Club Brugge naar Nordin Jackers, maar vingen al snel bot.

Uiteindelijk viel de keuze van Union op Kjell Scherpen, een boomlange Nederlander met ervaring in de Pro League bij KV Oostende. Hij moet Anthony Moris opvolgen onder de lat. Toch probeerde Union eerst nog een doelman te strikken die al actief is in de Belgische competitie.

Volgens Het Nieuwsblad polste Union deze zomer bij Club Brugge naar Jackers. De 26-jarige Limburger is bij Blauw-Zwart de tweede doelman achter Simon Mignolet en leek op het eerste gezicht een haalbare kaart voor de Brusselaars.

Maar Club Brugge wees het voorstel meteen af. Zowel de club als Jackers zelf zagen geen reden om op het voorstel in te gaan. Jackers maakt deel uit van het strategische plan van Brugge, dat bewust werkt met twee topkeepers.

Hoewel Jackers doorgaans op de bank zit in de competitie, krijgt hij dit seizoen meer kansen, wat al leidde tot heel wat discussie over het rotatiesysteem bij de keepers. In de toekomst zou hij ook vaker de voorkeur krijgen in de reguliere competitie, terwijl Mignolet op Europees niveau actief blijft.

Recent verlengde Jackers zijn contract tot 2029 bij Club Brugge. Na een sterke indruk tijdens de Play-offs vorig seizoen is zijn rol bij Blauw-Zwart duidelijk gegroeid. Een transfer naar Union was dan ook nooit echt aan de orde.