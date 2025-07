Hayen breekt de stilte over Ordonez: "Het speelt door zijn hoofd"

Geen Joel Ordonez bij Club Brugge dit weekend. De centrale verdediger heeft last van de hamstring, al lijkt het erop dat zijn transfer ook meespeelt. Coach Nicky Hayen ontkent dat.

Joel Ordonez traint voorlopig niet mee met Club Brugge. Hij zou te veel last hebben van zijn hamstrings, is de uitleg. Maar een eventuele transfer zal ook wel meespelen. Hij zal er tegen KV Mechelen in ieder geval niet bij zijn.

Olympique Marseille bood al meer dan 30 miljoen euro, maar nu zouden ook clubs uit de Premier League en Saudi-Arabië zich in de strijd hebben gemengd. Aan interesse geen gebrek. Alleen is het, na Ardon Jashari, wel opnieuw een lastig situatie.

"Joel had vorige week al pijn aan de hamstrings. En dat is nog meer gaan opspelen. Hij heeft sowieso te veel last om vrijdag te spelen", vertelde coach Nicky Hayen bij Het Nieuwsblad. "Zijn transferdossier is daar nu bij gekomen."

"Logischerwijs speelt dat door zijn hoofd. Maar zijn afwezigheid heeft eigenlijk niets met een eventuele transfer te maken. Het is nu aan ons om achterin oplossingen te zoeken, en die zijn er zeker."

Het blijft dus afwachten wat er met Ordonez gaat gebeuren. Club Brugge wees de aanbieding van Marseille al af en verwacht duidelijk meer dan 30 miljoen euro.