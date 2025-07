KV Mechelen komt met bijzonder slecht nieuws over Keano Vanrafelghem

KV Mechelen kwam donderdag met bijzonder slecht nieuws. Aanvaller Keano Vanrafelghem moet onder het mes en is maanden uit.

Keano Vanrafelghem heeft al sinds mei last een blessure. Begin juli sprak trainer Fred Vanderbiest nog positief over de kwetsuur van zijn spits, na een oefenmatch tegen La Louvière.

"De enige geblesseerde is Keano Vanrafelghem, die zijn eigen revalidatieschema aan het volgen is. Binnen twee weken zou die ook stapsgewijs moeten kunnen aansluiten", klonk het destijds.

Maar uiteindelijk zal het zéker zo vlot niet lopen. KV Mechelen kwam donderdag met heel slecht nieuws over 'Kiki'. Hij moet onder het mes.

"De blessure van Kiki evolueert niet gunstig genoeg. Daarom is na overleg tussen speler, de medische staf en de club beslist om toch over te gaan tot een operatie. Na deze ingreep zal Kiki nog enkele maanden uit zijn", klinkt het bij de club.

In januari 2025 nam Malinwa hem over van Patro Eisden Maasmechelen. In totaal speelde hij 11 wedstrijden bij KV Mechelen, waarin hij één doelpunt scoorde.