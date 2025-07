Onverwachte jackpot? Anderlecht kan mooie som opstrijken voor overbodige speler

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht heeft tot nu toe vooral gekocht en zal nu moeten gaan verkopen. Een van de spelers die op een zijspoor zit, Majeed Ashimeru, zou een flinke som kunnen opleveren.

Na de (binnenkort officiële) komst van Adriano Bertaccini, heeft RSC Anderlecht deze zomer meer dan 16 miljoen euro uitgegeven om zijn kern te versterken. De enige verkoop tot nu toe was de aankoopoptie die door Sint-Truiden werd gelicht voor Louis Patris (voor 1,75 miljoen euro).

Eén ding is dus zeker: in de komende weken zal Olivier Renard spelers laten gaan, ook overbodige spelers als spelers met een hoge marktwaarde. Onder de overbodige spelers die door Besnik Hasi uit de A-kern zijn gezet, vinden we Majeed Ashimeru (27 jaar).

Ashimeru naar Duitsland?

De Ghanees heeft geen toekomst meer bij Anderlecht en heeft nog twee jaar contract. Hij wordt geschat op 1,5 miljoen euro door Transfermarkt, maar zou meer kunnen opleveren. Volgens Ghana Soccernet, heeft Sankt Pauli een bod van ongeveer 3 miljoen euro uitgebracht op Ashimeru.

Majeed Ashimeru zou een contract van 5 jaar kunnen tekenen bij de Bundesliga-club, die vorig seizoen 14e eindigde in de competitie onder leiding van... Alexander Blessin, de voormalige coach van Union Saint-Gilloise.

Blessin is dus goed op de hoogte van de kwaliteiten van Ashimeru, hoewel de Ghanees de afgelopen seizoenen weinig speeltijd kreeg bij RSCA, voornamelijk door terugkerende blessures. Hij heeft in totaal 129 wedstrijden gespeeld voor Anderlecht.