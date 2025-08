🎥 'Supporters' Charleroi raken slaags met Zweedse fans met meerdere gewonden tot gevolg

Donderdagavond nam Sporting Charleroi het op tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Conference League. De spanning steeg enorm naarmate de aftrap naderde.

Helaas zijn er ook beelden gedeeld op sociale media die we liever niet zien... Er zijn namelijk al voor de wedstrijd gewelddadige gevechten uitgebroken tussen supporters van Charleroi en de Zweden.

Er was een groot veiligheidsapparaat aanwezig om de ongeregeldheden onder controle te houden. Ongeveer 275 agenten waren ter plaatse om de situatie te beheersen.

31.07.2025, Charleroi🇧🇪 vs Hammarby🇸🇪, ~100x ~150 , Good contact during 2 minutes, Hard fight, some injured both side, Police separed groups



