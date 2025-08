'Beerschot begint aan nieuw seizoen met nieuwe eigenaar: opvallende deal had veel voeten in de aarde'

Beerschot degradeerde vorig seizoen naar de Challenger Pro League, maar wil daar zo snel mogelijk opnieuw promoveren richting het hoogste niveau in ons land. Mogelijk komt er binnenkort alvast een overname.

Beerschot zou binnenkort in Japanse handen kunnen vallen. Een groep Japanse investeerders heeft zich een paar maanden geleden al gemeld bij de United World Group, de huidige eigenaar van de club.

Japanse investeerders

De investeerders wilden Beerschot overnemen vanaf het komende seizoen. Daarover werd de voorbije maanden volgens Het Laatste Nieuws in het geheim onderhandeld.

Zowel de minderheidsaandeelhouders als de Saoedische hoofdeigenaar Prins Abdullah met zijn investeringsgroep United World zouden ondertussen akkoord zijn met de overname door de Japanners.

Deal nog voor start competitie

De Japanse groep wil honderd procent van de aandelen in handen hebben, terwijl de huidige aandeelhouders een groot deel van hun investering terug wilden. En dus had de overname wel wat tijd nodig, maar nu is er een vergelijk.

Voor prins Abdullah was het al een tijdje duidelijk dat hij na Sheffield United ook Beerschot van de hand wilde doen. Nu is er dus een overeenkomst in de maak met de Japanse investeringsgroep. De bedoeling is dat de deal nog rond komt voor de start van de nieuwe competitie.