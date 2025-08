Gent blijft hopen op systeem met play-offs: "Desastreuze beslissing"

De voorbije weken werd duidelijk dat het competitieformat met een competitie van achttien ploegen zonder play-offs nog niet helemaal zeker was. Dat de U23-ploegen verankerd zijn in de Challenger Pro League zouden roet in het eten kunnen gooien. Nu is er meer duidelijkheid.

Rond de Challenger Pro League was er nog steeds geen duidelijkheid. Zien we dit seizoen Jong Genk wél of niet op het tweede hoogste niveau? Diverse ploegen waren het er alvast niet mee eens. Duidelijkheid over format Lokeren, Francs Borains, Seraing en Union SG hadden een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). En dus kwam mogelijk het hele nieuwe competitieformat op de helling te staan. Nu is er meer duidelijkheid gekomen. Bij KAA Gent wachten ze aanvankelijk af, maar zij hopen nog steeds op een verderlopend systeem met play-offs. “Op dit moment is er gestemd voor een ‘flat 18’, maar we blijven met KAA Gent toch hopen”, aldus Sam Baro eerder al in WigWam. Systeem op de schop? De hoop is er nog steeds op een systeem met play-offs: “We hopen dat men nog tot inzicht komt dat dit een desastreuze beslissing is voor het sportieve niveau, de spankracht en de financiële gezondheid van het Belgisch voetbal.” “We zijn ervan overtuigd dat sommige clubs hierop nog gaan terugkomen.” Benieuwd wat er de komende weken nog allemaal zal gebeuren en wat de definitieve beslissing zal worden.