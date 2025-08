Knoop doorgehakt over competitieformat: rechters hebben uitspraak gedaan

Vorig weekend begon de competitie in de Jupiler Pro League en volgende week zijn we ook vertrokken in de Challenger Pro League. Het wordt normaal gezien het laatste seizoen met play-offs, want er werd positief gestemd voor een nieuw competitieformat. Maar er waren klachten en nu is er een uitspraak.

Zoals geweten liep er een klacht van verschillende ploegen tegen het nieuwe competitieformat. Zij dienden daarvoor een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Rechters vellen oordeel Union SG, Francs Borains, Seraing, Lokeren en een aantal amateurclubs hadden bezwaar aangetekend tegen de regel dat beloftenploegen in de Challenger Pro League niet kunnen degraderen (zolang er geen zes beloftenploegen in de CPL zitten). De auditeur leek het voor de start van de juridische gang volledig met de klagers eens. Zo stelde hij dat het niet verdedigbaar is dat vier van de zestien clubs in 1B (de U23-teams) gevrijwaard zijn van degradatie. Andere stappen? Na het bepleiten van de zaak door de Pro League en de Belgische voetbalbond is hij echter van mening veranderd. Er is volgens de rechters geen grond om voorlopige maatregelen op te leggen. Concreet wil dat zeggen dat de competitie volgende week zal beginnen mét Jong Genk in de Challenger Pro League, al kunnen de klagende clubs eventueel nog in beroep gaan tegen de uitspraak of andere stappen ondernemen.