Marc Wilmots spreekt zich uit over Witsel: dit is wat er aan de voormalige Rode Duivel werd voorgesteld

Axel Witsel zal niet terugkeren naar Standard. Maar dat betekent niet dat Marc Wilmots niet heeft geprobeerd om de icoon van Sclessin te overtuigen...

De transferperiode van Standard is bijzonder actief: afgelopen vrijdag werd de 10e transfer aangekondigd, die iedereen verraste: Mohammed El Hankouri. Marc Wilmots heeft zijn belofte waargemaakt, en de Luikse supporters kunnen niet klagen gezien de mogelijkheden van de club.

Maar de kers op de taart van deze transferperiode zal er niet komen. Axel Witsel, die nochtans in concrete gesprekken was voor een verrassende terugkeer naar Sclessin, heeft uiteindelijk het project van Wilmots afgewezen. Bij RTL Sports sprak de sportief directeur over het onderwerp.

Witsel als sportief directeur na Wilmots?

"Ik ben naar hem toe gegaan, heb over het project gesproken. We wilden dat hij terugkwam naar huis en vooral, hem een mooie uitgang bieden. Maar daarna zijn er familiale keuzes die ik kan begrijpen", verklaarde Wilmots, waarmee hij bevestigde dat Witsel niet zou terugkeren. "Als je een heel leven hebt, je kinderen die naar een internationale school gaan... dat allemaal overhoop halen: wil je dat nog doen?"

Voor Marc Wilmots geen reden tot paniek. "We hebben elkaar gezien en gesproken. Waar zit het probleem? Er zou een probleem zijn als ik het niet had geprobeerd", aldus de sterke man van Standard, die ook onthulde wat hij aan Axel Witsel heeft voorgesteld.

"Ik was de toekomst aan het voorbereiden door hem te zeggen: 'Axel, deze rol van sportief directeur, die kan je later overnemen'. Dat is het idee erachter. Een jaar of twee jaar op het veld en daarna, als hij moe zou zijn, zou hij naast me komen om het vak te leren", legt Wilmots uit. "Misschien komt hij later, we zullen zien."