Fink hakt knoop door over doelmannenkwestie en geeft duiding op persconferentie (met prikje naar Club Brugge?)

Wie staat dit weekend in de goal voor KRC Genk tegen Antwerp? Thorsten Fink heeft zijn keuze bekendgemaakt tijdens zijn wekelijkse persconferentie op vrijdag.

Tobias Lawal werd deze zomer gerekruteerd door KRC Genk om de nieuwe nummer 1 keeper van de Limburgers te worden. De 25-jarige doelman heeft een contract getekend tot 2029 en kwam voor 3,5 miljoen euro naar de CEGEKA-Arena.

Eerste match kwam te vroeg voor Lawal

Toch stond hij niet in de basis tijdens de eerste speeldag van het kampioenschap. Het was Hendrik Van Crombrugge die het doel verdedigde tegen Club Brugge. Thorsten Fink legde deze keuze uit: "De wedstrijd kwam wat te vroeg voor Tobias Lawal. Hij is hier pas twee weken en leert nog steeds onze manier van opbouwen van achteruit."

Maandag was de nieuwe doelman titularis in een oefenwedstrijd tegen Eupen. Deze zondag tegen Antwerp zal hij opnieuw in de basis staan.

Probleem voor Van Crombrugge?

En dus lijkt het stilaan einde verhaal voor Van Crombrugge als eerste doelman bij Genk. Tobias Lawal zal zijn officiële debuut maken en daarna meer dan waarschijnlijk blijven staan.

De coach van de Limburgers heeft het nieuws bevestigd tijdens een persconferentie. "Lawal is niet gekomen als nummer twee. Kijk wat we voor hem betaald hebben. Ik vind dat er duidelijkheid moet zijn over wie nummer één is. Maar Van Crombrugge heeft mijn steun en hij zal zeker zijn matchen spelen dit seizoen." Geen rotatiesysteem dus zoals bij Club Brugge ...