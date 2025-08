Fred Vanderbiest weet maar al te goed waarom hij nu tegen Club Brugge wou spelen: "Het was precies een andere sport"

De overwinning tegen Club Brugge werd in het AFAS Stadion gevierd alsof ze net play-off 1 gehaald hadden. Begrijpelijk, want KV Mechelen kent het belang van een goeie start en een topoverwinning. Dat heeft een impact op het vertrouwen voor de komende weken, misschien zelfs maanden.

Trainer Fred Vanderbiest stond te glunderen, want zijn plan had gewerkt. KVM deed het op een manier die Club niet ligt: wachten op een foutje en dan onmiddellijk in de rug van de verdediging duiken. In balbezit hield Malinwa het veld ook heel breed, zodat de ruimtes groot werden.

Tikkeltje geluk

"Ik zei dat we in zulke wedstrijden een topdag moesten hebben, maar dat was niet het geval. Anders hadden we die wedstrijd wel al vroeger dood gemaakt", had Vanderbiest toch een punt van kritiek gevonden. "We hebben een tikkeltje geluk gehad."

Lion Lauberbach speelde een topmatch in de spits, maar had ook drie heel grote kansen om te scoren. "En als hij neergaat als Romero hem daar naar de grond trekt, staat Club met 10", grijnsde Vanderbiest. "Maar hij speelde echt een fantastische match. Het enige minpunt is dat hij minstens één keer had moeten scoren."

Invallers

Over dat tikkeltje geluk van daarstraks gesproken... "Ik was wat bang voor de vele bewegingen van de backs van Brugge, maar dat viel vandaag heel goed mee. De enige die ons pijn deed, was Tzolis. En we hadden de VAR voor één keer ook mee met die penalty."

Op het einde van de wedstrijd was het echter pompen of verzuipen. "Vrouwen en kinderen eerst", lachte Vanderbiest. Club duwde ons achteruit. Man, als die vier jongens van de bank kwamen... Daarom speel ik liever nu tegen Club dan later. Het was precies een andere sport toen ze erin kwamen. Ze waren nu al zo goed, stel je voor wat dat binnen een paar maanden gaat zijn."