KV Kortrijk kan na Kadri tweede sterkhouder verliezen: verdediger kan naar ex-club

KV Kortrijk heeft een officieel bod ontvangen van Nagoya Grampus voor Haruya Fujii. De Japanse club wil zijn 24-jarige ex-verdediger terughalen naar de J-League.

Fujii, die nog maar sinds vorig jaar bij Kortrijk speelt, staat niet weigerachtig tegenover een terugkeer naar zijn thuisland. Een akkoord is er nog niet, maar de gesprekken zitten in een eerste fase.

De centrale verdediger speelde sinds zijn komst een degelijke tweede seizoenshelft in de Jupiler Pro League. Fujii koppelt fysieke présence aan een vrij secure opbouw en toonde zich een betrouwbare pion in een wankelend elftal.

Toch is het onzeker of hij onder de nieuwe sportieve leiding van KVK een basisspeler blijft. De club voert momenteel een serieuze renovatie door in de kern.

Voor Fujii zou een terugkeer naar Nagoya een logische stap kunnen zijn: hij kent de club goed en speelt zich via de J-League misschien makkelijker in de kijker van de nationale ploeg.

Bij Kortrijk beseffen ze dat het bod financieel interessant kan zijn. Als de gesprekken de komende dagen vlot verlopen, zou een deal snel rond kunnen zijn.