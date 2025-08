Fans schrijven geschiedenis bij Zulte Waregem: sfeertribune nu al uitverkocht voor hele seizoen

Zulte Waregem is met 1 op 6 begonnen aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. De kampioen van vorig seizoen in de Challenger Pro League zal zeker in huis zijn punten proberen thuis te houden. En daartoe rekent het ook op de fans.

In de eerste thuiswedstrijd tegen KV Mechelen werd in minuut 100 nog een gelijkmaker gescoord door Jelle Vossen - een puntje dat in de eindafrekening van groot belang zou kunnen zijn.

Essevee kon tegen Mechelen rekenen op heel wat supporters. De sfeertribune zat helemaal vol en ook in de andere tribunes was er best wel wat volk te vinden.

Hele seizoen uitverkocht

Zeker naar vakantienormen toe gaat het goed bij Essevee, waar de fans duidelijk zeer blij zijn dat ze terug op het hoogste niveau actief zijn.

ON-GE-ZIEN! 😱



😍De sfeertribune is voor de rest van het seizoen helemaal uitverkocht! We verwelkomen er straks 2.700 abonnees!



T2 zal dus niet langer in verkoop gaan bij thuiswedstrijden. Voor een plaatsje in de andere tribunes kan je terecht op https://t.co/FVpLOFZcMn. pic.twitter.com/FDkShq6BJU — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) August 4, 2025

En dat heeft ook zo zijn gevolgen, want voor alle volgende wedstrijden in de Elindus Arena in het Regenboogpark zal er een volle sfeertribune te vinden zijn.

"ON-GE-ZIEN! 𝗗𝗲 𝘀𝗳𝗲𝗲𝗿𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗲 𝗶𝘀 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗲𝗶𝘇𝗼𝗲𝗻 𝗵𝗲𝗹𝗲𝗺𝗮𝗮𝗹 𝘂𝗶𝘁𝘃𝗲𝗿𝗸𝗼𝗰𝗵𝘁! We verwelkomen er straks 2.700 abonnees! Onze sfeertribune zal dus niet langer in verkoop gaan bij thuiswedstrijden", klinkt het in een persbericht.