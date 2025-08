Jeugdproduct Club Brugge (ex- Deinze, Lierse en OH Leuven) rekent af: "Onbeschrijflijke toestanden"

Jellert Van Landschoot heeft ondertussen al heel wat ervaring opgedaan bij diverse Belgische ploegen én ook in het buitenland. Nu wil hij met KV Kortrijk de poorten naar het hoogste niveau openbeuken.

Jellert Van Landschoot is ondertussen 27 jaar, maar blijft vol geloven in de grote doorbraak. De afgelopen jaren bij Patro Eisden Maasmechelen en Deinze lukte dat niet helemaal, maar nu wil hij bij Kortrijk wél de poorten open beuken naar de Jupiler Pro League.

Breekt Van Landschoot de poort naar Jupiler Pro League open?

De winger – die ook nog speelde voor Lierse, OH Leuven en de jeugd van Club Brugge – zit dan ook vol ambitie. Eindelijk naar het hoogste niveau? Dat is de grote droom.

Maar hij heeft ook tijd om nog eens terug te blikken op een aantal moeilijke periodes. Zeker bij Deinze liep het verhaal af met een sisser: de club ging failliet en de spelers moesten op zoek naar een nieuwe ploeg.

Wat heeft hij te vertellen over Deinze?

“Ik had twee mooie jaren achter de rug in Deinze, maar plots werden we niet meer betaald, moesten we auto's inleveren, was er geen eten meer en moesten we op verplaatsing met eigen vervoer rijden.”

“Onbeschrijflijke toestanden waardoor je wel een andere kijk op heel het voetbalcircus krijgt”, aldus de winger in Het Nieuwsblad. Ook bij Patro Eisden Maasmechelen was niet alles koek en ei, omdat hij en Stijn Stijnen andere meningen hadden. “Laat ons zeggen dat we qua opvattingen niet altijd op dezelfde golflengte zaten.”